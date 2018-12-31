涉屢性侵親女　裝修工稱離婚時前妻沒求帶女走

44歲裝修工被指多次非禮及強姦未滿11歲的親生女兒，被告今午(31日)在高院接受控方盤問時稱，他與女兒的關係極融洽，甚至比女兒與她母親的關係更親密，又指「佢(女兒)鍾意黐住我」。不過他指與前妻離婚後最初3個月，對要湊小朋友感「唔高興」，但自己做家務後覺得屋企更乾淨，女兒比以前照顧得更好。



控方詢問被告指是否如前妻所說的「幼稚園事件」導致夫妻關係欠佳最終離婚，被告即表示「如真有此事點解(離婚時)唔帶走個女，如個男人(他)曾搞過個女，點解佢仲丟低個女唔帶佢走，你放心畀個男人照顧個女咩？」被告其後更稱：「佢(前妻)講嘅幼稚園侵犯事件並無發生過。」不過，法官其後再向陪審團指出，不必考慮該次「幼稚園事件」，因與本案無關，亦不要估該事件是什麼事。



另外，被告又稱與前妻離婚時，她從無要求帶女兒走，其後他亦無阻止前妻找女兒或阻止女兒找她。他又稱從無在女兒面前說過前妻一句壞話，更只向女兒稱其母想要自由才離婚。法官其後亦詢問被告會否覺得與前妻離婚後，女兒的生活全靠他，不能沒有被告，被告坦承確有此感覺。