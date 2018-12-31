搜查線：2018年你過得如何？不能忘懷的事是...

臨近2019年，你對來年有何展望？回首2018年，有否做過令你感到後悔的決定？又有甚麼事令你久久不能忘懷？以下是他和她的經歷...



「最後悔嘅事係喺台灣包車畀司機呃。」年輕的盧小姐與羅小姐受訪時對望一眼，說道。「佢原本話100幾蚊港紙（400多元新台幣），好平㗎咋，但最後就變咗千幾蚊（4000多元新台幣）。」盧小姐些許不忿地說，「好彩帶夠錢。」



同樣為被人騙了錢而後悔自己「太蠢」的，還有趙小姐。她謂：「畀人呃咗7000幾蚊港紙。」但想了想，卻又補充道：「都唔係好多，同埋可以話係自願嘅。」趙小姐用手半遮臉，很害羞地說：「通常有人問我借錢，我都會借。咁借吓借吓，就借咗咁多。」



錢銀事小，感情事大。「如果有個『返回掣』可以撳，我會想聯繫番小學嘅朋友。」劉小姐有些猶豫地說，音量逐漸變細，「因為好似都斷咗聯絡……」她稱，後悔小六的時候對朋友有些差，而到最後都沒有修復關係，令大家產生了隔膜，到中四的時候就已經斷了聯繫，偶爾聯絡也只限於社交平台。



從摯友變成最熟悉的網友，令劉小姐感到十分可惜：「原本想喺佢哋過生日嘅時候聯絡，但最後都係冇做到。後尾就覺得，友誼係雙方都要付出嘅，如果你淨係喺度等對方聯絡你，就會令友誼消失。」如果有機會的話：「我希望下一年當佢哋生日嘅時候，會有勇氣同佢哋講：『生日快樂！』」



曹先生2018年的目標是擴闊社交圈子，但最後認識了新朋友，舊朋友卻逐漸遠去：「最後悔係少咗聯絡某個朋友。」但說完卻笑了笑，不再說話。多番追問，他才願意說，「Mary（化名）就......同佢開始疏離咗。即係認識新朋友嘅同時，就會少咗時間陪舊嘅朋友，所以大家嘅關係就會疏離咗。」



各種遺憾或者後悔，是否能如黃小姐所言：「感情上有啲做錯咗想delete。」又是否必定好像李小姐所形容：「可能唔開心，或者未必係你想像中咁樣發生，但都唔會delete，因為會成為你嘅一部分」，相信每人都會有不同答案。