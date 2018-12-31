旅客湧尖沙咀等睇除夕煙花　文化中心人山人海

2019年即將來臨，維港上空將綻放璀璨煙花，送舊迎新。今午(31日)約4時多，已有大批市民和遊客湧到尖沙咀海旁參與除夕倒數，文化中心一帶人山人海，攝影發燒友早早架好裝備，亦有不少人為「霸頭位」看除夕煙花匯演而做好準備，鋪好毛墊和朋友一邊談天、一邊等待。



郭小姐和朋友從福建來港3日，是第一次在港倒數及欣賞除夕煙花，她們在尖沙咀逛完街後便到文化中心附近等待倒數。迎接2019年，郭笑言「新一年願望是不用再加班！」天文台預計今晚天氣寒冷，郭小姐與朋友就指已貼上多個暖包禦寒。



黃小姐、郭小姐及簡小姐特意從台灣來港跨年，她們約4時來到文化中心對出等待。簡小姐指三人都未欣賞過維港煙花匯演，故十分期待。黃小姐表示，台北101大樓的除夕倒數煙花雖然聞名，但是直立式的煙花，「加上香港的煙花在海中心發放，有海景襯托相信會更漂亮！」



從成都來港的帥太太一家同樣首次來港欣賞煙花，一家人4時多就於尖沙咀海旁等候。3歲半的帥小朋友希望新一年學業進步，帥太太就希望一家人平安快樂。他們指因來得太匆忙，因此未準備食物，安頓好後會再於附近購買麵包及飲料等充飢。