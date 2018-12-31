齡記書店門市結業　客人不捨索膠袋卡片留念

開業73年的齡記書店，全線門市即將於今日(31日)結束營業，成為香港人另一個集體回憶。臨別在即，有市民前往位於中環的門店懷緬一番，更有客人特地向職員索取書店膠袋和卡片以作留念。有40年的老主顧表示，從小已經在齡記書店購物，由全盛時期的「爆棚」人流，到愈來愈少，如今更要光榮結業，分外覺得可惜。



2018年最後一天，亦是齡記經營最後的日子。記者所見今午有十多人在書店內購物，不少書架已經搶購一空，只剩下教科書和小量英文書及旅遊書。



客人郭小姐今在書店購買數本英文書籍和練習，花費約200港元，回想以往亦會經常到齡記買書，「一個月都有兩、三次左右，買一些小朋友的書或作業」。她指，結業令她感到特別可惜，而且周遭的傳統書店愈來愈少，買書亦困難，「小朋友都會上去(書店)睇書，而家就又少一個地方，買少見少。」



另一顧客簡先生在中環區居住40多年，從小見證書店成長，亦慨嘆傳統書店面臨的趨勢，今非昔比。簡先生指，區內書店並不多，從小都會在齡記買教科書，「依家網上書店亦令傳統書店經營更難，而且消費群不同，好難吸引年輕人過來。」簡指，今日只能買一些賀卡，因書籍已被搶購一空。



盧小姐今日亦趁書店最後一天購物，她指從小就在書店買教科書，「因為書單只訂齡記，很少其他書店。」她指，當年齡記在地庫，其後遷至樓上舖，感嘆變化已經很大，「以前(齡記)只會賣教科書，正規的學生書本，現在都多了圖書和旅遊書。」