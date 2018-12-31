刑事檢控年報發表　外判律師出庭日增16%

律政司刑事檢控科今日(31日)發表年報《香港刑事檢控2017》，回顧去年工作和重要案件。刑事檢控科在去年處理超過3300宗案件，以及提供1.3萬多項法律指引；在籌備區域法院和原訟法庭審訊的案件則為1614宗；外判律師出庭日高達6297天，較2016年的5418天，上升16%。



根據年報，刑事檢控科律師及外判律師於去年合共處理5023宗案件，較前年微跌約500宗，但刑事檢控科律師及外判律師的總出庭日數則錄得升幅，高達9700天，較前年增加842天。



科內的犯罪得益組亦於年內取得31項限制令及28項沒收令，並凍結總值6680萬港元的可變現財產；法院命令沒收罪犯的非法得益款額由1.33億港元，飆升至3.36億港元，經變現並撥入政府一般收入帳目的款額達4.67億港元，遠超出前年的430萬港元。



此外，年報又提及前政務司司長許仕仁被控多項公職人員行為失當等罪的案件，指終審法院就此案頒下的判決，無疑是該年度反貪污法律範疇的最重要裁決，為科內律師提供寶貴的指引，在處理涉及公職人員行為不當罪行的案件，特別是串謀觸犯公職人員行為不當的未完結罪行時，可有所依從，適當運用法律原則行事。



刑事檢控科亦經常向入境處提供法律指引，包括甄別擬進入香港境內的人士和處理留港申請等重要任務，在去年該處成功檢控數批外國公民，他們冒充專業工作人員或運動員隊伍，尋求進入香港境內完成指定工作。