小組倡收球場地32公頃　議員批吝嗇對唔住市民

土地供應專責小組今午(31日)公布土地大辯論報告，建議以多管齊下方式造地。立法會議員尹兆堅質疑，小組為何只建議研究收回粉嶺高爾夫球場以東的32公頃用地，認為該用地不能發展新公路網絡和鐵路。他認為，如把全幅172公頃的土地收回重置規劃，會令周邊的舊社區有「出路」，並能有契機作新發展區，解決現時新界交通問題。他又指，短期用地現時仍差800多公頃，但仍吝嗇粉嶺高爾夫球場的用地，批評「對唔對得住輪候嘅市民、劏房戶」。



至於有關東大嶼發展方面，尹兆堅表示逾55%人支持發展，但有關發展是指1000公頃的土地，不等於「明日大嶼」。他表示，每個填海項是獨立的，不能一概以論，希望政府不要以「博懵」心態，「借啲意」指有不少市民支持「明日大嶼」。



立法會議員譚文豪則表示，政府在土地小組未有最終報告已推銷「明日大嶼」，令是次最終報告的說服力和權威大打折扣，批評政府無心聆聽民意。他指出，政府未有就「明日大嶼」諮詢公眾，呼籲政府撤回計劃，亦不要打郊野公園的主意，並果斷收回粉嶺高爾夫球場用地。



立法會議員麥美娟則要求，政府應盡快就小組建議作具體回應，並需要重視民意，就加快棕地回收及發展方面作改善措施，包括建立棕地資料庫及紀錄機制、重置和補償安排等等，並須以《土地收回條例》收回棕地。她亦要求政府盡快向公眾說明「土地共享先導計劃」的細節。



立法會議員劉國勳則指，現時新界區的地積比與市區不同，認為應向高空或地底發展，應付未來房屋需求，並指新界交通十分擠塞，要求政府須做好交通配套，確保應付未來新增的房屋供應。



建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓表示，報告中指香港短中期仍缺乏815公頃土地、長遠欠缺1200公頃土地的估算過分保守，是未有考慮建立土地儲備的需求。他認為，土供組在增加土地方面，明顯未有凝聚共識，認為政府仍需努力。



另外，對於土地小組建議收回32公頃粉嶺高球場，香港哥爾夫球會表示極度失望，認為會扼殺香港高爾夫球運動發展，亦會對香港作為國際大都會的地位帶來非常負面影響。