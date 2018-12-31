網民熱話：屯門住戶窗外掛臘鴨？網民批引老鼠曱甴

不少市民過冬愛吃臘味，不過臘味氣味濃烈，並非人人都能接受。近日就有網民拍到屯門某屋苑，有居民疑將幾隻臘鴨掛出窗外，引起附近居民注意。網民紛紛猜測背後原因，有人認為「掛鴨」或與區內白鴿數量減少的情況有關。



Facebook專頁「兆康多事街坊組」上載圖片，表示屯門兆康苑一個低層單位，有住戶將5隻疑似臘鴨掛在窗外。發文者留言提醒附近街坊，「跌落嚟都幾重，大家行過小心中頭獎」，亦擔心會為屋苑引來老鼠和蟑螂，影響衞生。



發文者續指：「陰謀論mode，其實係咪想掛城門示眾，恐嚇啲鴿咪飛埋去？」有網民問：「呢幾日嗰邊有冇少咗鴿？」發文者回應：「呢樣小編唔多覺，要睇一睇，同埋訪問啲鴿有冇覺得不安先得」。亦有網民擔心把臘鴨掛在窗外，會被白鴿屎「污染」：「咁多鴿屎都曬...點食落肚」發文者回應：「特別風味嘅野我地唔明㗎啦！」



網民有話說



Chris Yip：咁多鴿屎都曬...點食落肚



Patti Lee：咁呢幾日嗰邊有冇少咗鴿？



兆康多事街坊組：特別風味嘅野我地唔明



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