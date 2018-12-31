柴灣政府診所重複打流感針　六旬婦激動暈倒

醫院管理局港島東聯網轄下的柴灣普通科門診，11月有護士錯誤為六旬病人接種多一劑流感疫苗。有內部人員指，受影響病人獲知「捱多針」流感針後情緒激動暈倒，送往東區醫院急症室，門診有就事件向醫管局總部呈報早期事故，及後亦數次豁免病人的門診治療費用。港島東聯網承認失誤，已向家屬及病人致歉。至於治療費用有否被豁免，聯網表示有關部門稍後會向保險公司申報及跟進。



註冊藥劑師指，打多一劑流感疫苗多數不會對身體健康構成影響，但醫護需留意事後病人有否胸口痛或持續發燒。有前線醫護則反映，為「鼓勵」前線和病人打針，門診主管多次催逼前線要「跑數」以免其流感針接種率「包尾」；加上前線工作量大而忙中有錯，現卻被主管不斷怪責，壓力「爆煲」。



港島東聯網表示，該名65歲女病人今年11月24日到柴灣普通科門診診所，接種流感疫苗及肺炎球菌疫苗，惟診所護士錯誤為她注射了兩劑流感疫苗。護士發現錯誤後，通知當值醫生為病人診斷，事件並沒對該病人造成嚴重的即時或長遠影響。診所已向病人及其家屬解釋並致歉，亦即時提示同事加強警覺性。聯網又指，為事後密切監察病人在接種疫苗後的情況，柴灣普通科門診特別為該名病人提供面診跟進。



消息指，事後涉事護士被主管「問責」，令前線員工人心惶惶。有前線又透露，港島東聯網家庭醫學部管理層不斷「催逼」前線打流感針，要求前線更主動為合資格病人接種疫苗，不容有「漏網之魚」，前線壓力大增，「冬季(服務)高峰期已做不停，仲要追數」。



聯網回應指，醫管局一向鼓勵員工接受流感疫苗注射，冀藉此提高員工的流感免疫力，減低他們於流感高峰期的感染風險，以保障病人及職員的健康。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明相信，接種多劑疫苗不會對病人健康構成大影響，毋須太擔心。至於接種流感疫苗後罕有的吉巴氏綜合症，亦多數因病人同時服用阿士匹靈，才會促使風險增加，「唔會打多針令風險提高。」他指醫護為病人接種前，應詢問病人，同時須翻查其醫療紀錄，確保接種正確，「否則病人要捱多針。」他又說，香港沒法例強制醫護接種流感疫苗，但醫護經常接觸病人，接種疫苗有助預防流感肆虐。