報告揭10%巴士超速　重災區將軍澳寶琳路

超速是車禍的主要成因之一，今年2月大埔公路19死車禍後成立的「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」，為了解香港的專營巴士超速實況，今年8月委託理工大學轄下的服務顧問公司，在全港20個不同路段以雷射槍偵測巴士車速，結果發現19個限速50公里的路段均錄得有巴士超速，超速巴士佔整體測試數目約10%，「重災區」路段為將軍澳寶琳路，逾半駛經的巴士被測出超速。



委員會8月委託理大科技及顧問有限公司，以雷射槍偵測20個路段的巴士車速，當中19個路段限速50公里，只有一個路段限速70公里(將軍澳寶康路)。偵測工作大部分於日間進行，只有個別路段於晚上偵速，總共涉及2381架巴士。



根據該公司呈交的報告，在8月29至9月23日的偵測期內，共發現234架巴士超速行駛，佔整體的9.8%。19個限速50公里的路段均發現巴士超速，但限速70公里的路段則沒有發現。巴士的最高車速為時速64公里，即超速最多14公里，而曾經出現最高車速巴士的路段，分別為將軍澳寶琳路、香港仔鴨脷洲橋道及大圍車公廟路。



其中超速比例最高的是將軍澳寶琳路，測試期間有108班巴士駛經，多達56架超速，超速比例高逾50%，其中3架巴士時速更達61公里或以上。



委員會在接獲上述偵速報告後，本月初通知各專營巴士公司，並邀請有關公司表達意見。九巴呈交委員會的書面回覆指，在20個偵測路段中，16個路段有九巴或龍運巴士駛經，該公司亦同樣關注如何防止超速，但九巴是以巴士上的車速錶(speedometer)記錄車速資料，並非雷射槍，雙方的數據有所不同。但九巴承認偵測的路段中，有8個路段屬「巴士超速黑點」。



城巴及新巴的書面回覆則指，以雷射槍偵測車速有機會出現誤差，警方採用此方式執法亦有車速5公里的寬減。在今次偵測的234架超速巴士中，186架時速只是51至55公里，若按警方的標準獲寬減，真正「超速」的只有48架，即僅佔整體的2%。



10大巴士超速最嚴重路段



偵測路段/偵測數目/超速數目(超速佔整體比例)/最高車速(公里/小時)



將軍澳寶琳路(近康盛花園)/108架/56架(51.9%)/64

沙田亞公角街(近沙田醫院)/86架/22架(25.6%)/57

青衣楓樹窩路(近荃灣商會學校)/97架/20架(20.6%)/58

香港仔鴨脷洲橋道(近深灣軒)/243架/38架(15.6%)/64

大圍車公廟路(近車公廟)/102架/13架(12.7%)/64

觀塘道(近定富街)/80架/10架(12.5%)/56

黃竹坑道(近香港仔運動場)/283架/29架(10.2%)/58

鑽石山蒲崗村道(近富山邨)/99架/8架(8.1%)/58

九龍塘窩打老道(近浸會大學)/101架/7架(6.9%)/62

青山公路葵涌段(近華達工業中心)/101架/7架(6.9%)/53