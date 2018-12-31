政Whats噏：選舉公開住址冇私隱　建制派倡修例

互聯網愈趨發達，訊息更為流通，令更多人關注私隱問題，但到底公職人員又有冇個人私隱呢？2019年及2020年都係選舉年，聽聞建制派內有強烈聲音敦促政府修例，喺日後報名參加選舉時，其個人住址唔需要坦蕩蕩咁公開。不過呢項訴求喺建制同泛民兩派都有唔同意見，到底要點樣為公職人員私隱畫底線呢？



立法會政制事務委員會下個月例會，將會討論2020年立法會換屆選舉嘅法例修訂，早前政制及內地事務局分別向各黨派收集過吓意見，據悉未必有極大改動。但係有建制派向當局提出要求，想日後唔好公開每位候選人嘅住址，可能寫住喺邊區就夠，不過當局亦有所保留，未有一口應允。



聽聞事件與建制派議員陳恒鑌(阿Ben)有莫大關係。據說阿Ben議辦一位助理離職後喺屋苑做義工，被一名區議員認出，仲去立法會睇阿Ben嘅開支申報，將嗰位助理嘅糧單等資料整合成傳單通街派，所以有人擔心將來議員嘅資料都會被人亂用，急急提出修例要求。阿Ben回覆時承認有呢件事，覺得議員係要畀公眾監察，但資料唔應該咁樣畀人派通街，對前同事帶來騷擾自己都覺得唔好意思。佢同時向立法會秘書處反映意見，職員就話交開支申報前，大家都明白資料會被公開，冇得搞，故阿Ben將去信立法會行政管理委員會，要求檢討查閱機制。



有資深建制派認為，呢項要求冇乜爭議性，例如今年曾經有信貸資料庫出現保安漏洞，第三者使用公開資料就可以攞到公眾人物嘅信貸報告，再加上可能有人盜用資料做不法之事，覺得有關做法存在隱憂。但亦有部分建制派議員覺得呢件事屬個別事件，好難因而叫政府修例。至於民主派，有部分人就覺得要視乎如何改。



政制事務委員會委員鄭松泰則覺得建制派想法「離地」，作為公眾人物就算唔公開住址，有心人想搵人，點都會搵到。佢近年出街都會好有警覺性，唔會喺街掛住睇電話，喺餐廳食飯亦唔會用背脊對門口，皆因唔知幾時會有不同政見嘅瘋狂粉絲衝上前搞事。



喺網絡世界內，個人資料已經係好公開，並唔係簡單話唔公布住址就可以解決。正所謂食得鹹魚抵得渴，做得公職人員就必然要受到公眾監察。既然大家意見不一，喺修例前或更應該好好探討，邊啲屬於個人私隱嘞！