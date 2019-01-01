麥當勞明起加價2%　24蚊餐變25蚊餐

新一年百物騰貴，不少人可能望以「M記」慳一餐半餐，但麥當勞亦宣布於明日(2日)凌晨4時起加價，加價產品包括超值早晨套餐、超值套餐、開心樂園餐及多款單點食品及飲品。去年香港麥當勞的加價幅度介乎6毫與1.5港元之間，今年則加價5毫或1港元，但平均加幅與去年同為2%，而去年未有加價的超值套餐今年難逃加價命運，市民要由「24蚊餐」改口為「25蚊餐」，而去年2月加入超值套餐的玉子牛堡將被剔走，換回雙層芝士孖堡上場。



深受市民歡迎的超值套餐款式除了有雙層芝士孖堡外，依舊有6件麥樂雞及板燒雞腿包。麥當勞主餐廳會加1港元的還包括超值早晨套餐及開心樂園餐，而單點食品及飲品(甜品除外)則會加5毫；McCafé的單點食品及飲品亦將加5毫，而滋味Combo則會加1港元(蘑菇粟米芝味多士除外)。



香港麥當勞發言人指，因營運及食材價格上漲而上調部分產品的價格，但已致力收窄受影響食品的範圍，而2018年11月的綜合食品消費物價指數較2017年同期上升3%，今年麥當勞加價平均幅度已較此為低。另外，所有超值選產品，包括11港元的魚柳包、豬柳蛋漢堡及麥香雞等皆不會加價。



麥當勞亦將於新一年推出一系列特別活動，顧客可於今日任何時段以「新年滋味價」享用精選早晨套餐、熱香餅精選套餐及珍寶套餐，另外由1月2日起一連14天舉行「14日限時好戲派」推廣 ，每天以優惠價供應一款產品，明日將有10港元9件麥樂雞，其後3日依次為10港元兩個豬柳漢堡、10港元一個雙牛芝堡、10港元一杯焦糖蛋糕OREO麥旋風。