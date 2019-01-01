迪士尼延退休齡　員工過60歲可依原合約工作

香港人口老化嚴重，目前不少機構以六十歲為退休年齡，令基層長者擔心退休後難以維持生計。香港迪士尼即日起延長員工退休年齡，非固定期限合約的演藝人員在六十歲後可自由選擇繼續任職。有原定明年退休的迪士尼演藝人員歡迎新政策，認為有助減輕退休壓力，鼓勵長者自食其力。



香港迪士尼樂園共有逾七千名員工，當中一百三十名全職員工年過六十。過去年滿六十歲的退休員工若想繼續留在樂園工作，需逐年簽訂「期限合約」，然而樂園今起採用新退休政策，取消逐年更新合約，年過六十歲亦可以原合約工作，期間員工福利亦會繼續保留。



現年五十九歲的迪士尼樂園服務部組長馮少蓮(Eleanor)，服務園區長達十三年，熟悉及開心的工作環境讓她每日上班充滿動力，惟將屆退休年齡的她，不捨工作的同時，更擔心退休後再找工作會十分困難，「我哋咁大年紀點會有人請啊！」今次迪士尼宣布延長退休年齡，頓時令她鬆一口氣。



Eleanor認為政策有助鼓勵長者自食其力，紓緩因年老而失業的壓力。她暫時無任何退休計劃，直言若身體許可，會一直繼續做下去。



入行四十多年的迪士尼樂園餐飲部行政中廚梁樹華，原本同樣面對退休壓力，現年五十八歲的他，於〇五年加入迪士尼餐飲部，根據舊有規定，兩年後須退休，但壯志雄心的他捨不得退下來，迪士尼推行新政策，取消退休年齡限制，正好解決他心中的難題，又能避免餐飲部出現斷層情況。



樂園服務部經理郭志亮指出，年長員工經驗多，人生經歷豐富，能夠「以老帶新」，協助培養更多新一代員工，因應年紀較大演藝人員的需要，部門近期引入無線手提吸塵機、無線手提吹風機、自動樹葉清掃機等，減低員工受傷機會。