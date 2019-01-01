探射燈：保障消費者　政府應提升認證規格要求

二維碼陷阱無處不在！香港中文大學信息工程學系副教授劉永昌指出，二維碼保安漏洞緣於用戶無從得知該二維碼由誰人製作，加上應用層面廣，容易令公眾混淆。「特別係收費用嘅二維碼，內地曾經有新聞報道過有騙徒誤導用戶存款去自己個戶口。」



有見及此，早年劉與其學生團隊成功研發出改良版本的二維碼規格，令二維碼可儲存的資料容量大增，且加入認證資料，以便用戶辨識二維碼的來源，惟市場反應不理想。「商戶欠缺動機去投資改良二維碼，因為就算出事，損失嘅唔係佢哋，而係消費者。」他認為，港府有責任保障消費者，應積極考慮提升市面二維碼的規格要求。



「啲人畀幾千蚊買部手機，都唔肯畀10蚊20蚊買個App（手機應用程式）！」資訊保安專家龐博文提醒，若用戶掃描二維碼後，發現手機彈出要求安裝不明軟件的提示，應立即取消有關指令，同時應避免將手機「越獄」（安裝破解軟件）或安裝未經官方認證的第三方軟件，以及更新至最新的作業系統，從而確保手機有良好防禦機制。



他續指，要杜絕手機資料外洩的風險，最佳方法是將敏感資料存入另一部手機，「呢部機淨係做網上銀行、電子認證用途，其他App一律裝落另一部手機。」