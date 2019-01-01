燦爛煙花迎2019　維港兩岸逾34萬人興奮倒數

逾30萬人維港兩岸送別2018，萬千煙火夜空爆發迎接2019。群眾齊聲高呼倒數「5、4、3、2、1，新年快樂！」踏入午夜時分，歷時約10分鐘的煙火音樂匯演展開，煙花圖案猶如「萬花筒」般不斷變幻，匯演尾段在1分鐘內展現45種煙花圖案，效果繽紛奪目，為2019年揭開燦爛序幕。



岑先生偕太太及女兒首次在添馬公園觀賞除夕煙花匯演，比較往年在尖沙咀海旁的景觀，感覺添馬公園較好，故此下次都會選擇到此觀賞。岑先生表示，今年煙花匯演時間較長，亦較以往精彩，既有傳統煙花，又有笑臉和心形，最後一幕的連續爆發更令人特別深刻。



身處尖沙咀海旁的陳先生和朋友特意從深圳赴港參與倒數及欣賞煙花，倒數完便會返回深圳，陳先生指香港除夕倒數氣氛比內地濃厚，「好多人好熱鬧，大家都好開心！」他又形容煙花十分壯觀，「好靚好值得！」他就希望新一年可以「賺大錢，同埋一家人開開心心」。



而昨晚(12月31日)11時，位於港島的海港中心、夏慤大廈和長江中心，每隔15分鐘在樓頂燃放4種顏色的「許願流星」煙火，分別有紅、綠、金和銀色，寓意着甜蜜、常樂、富足及健康的意思。而根據警方統計，維港兩岸昨晚有逾34萬人觀賞煙花。