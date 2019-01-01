雷管內含高效能炸藥　私藏最高可囚14年

現時在坊間使用的炸藥已設計至不易引爆，用火燒亦不會爆炸，要引爆便需大衝擊力，有專家指出，雷管就是炸藥的引爆器，其內藏小量高效能炸藥，利用電或電子等方式引爆繼而引爆主炸藥。翻查危險品相關法例，「雷管」包括任何以震爆方式引爆爆炸品而使用或製造的物質或裝置，其儲存及運送等均受嚴格監管，而市民亦不可私藏雷管，若管有有關物品乃屬刑事罪行，最高可判監十四年。



根據《刑事罪行條例》，「爆炸品」除包括製造爆炸品的物料，亦包括用以、擬用以、改裝以導致、或協助導致爆炸品本身爆炸，或與爆炸品一起爆炸的任何裝置或物料，按例，任何人製造爆炸品，或明知而管有、保管或控制爆炸品，除非能證明有合法目的，否則即屬犯罪，一經循公訴程序定罪最高可處監禁十四年，而爆炸品則會被沒收。



是次被「卸漏」的雷管合共四十支。就安全問題，土木工程拓展署發言人指每支雷管都經密封設計，以確保在運送及儲存過程的穩定及安全，它們在爆破工程中亦只作啟始用途，必須配合其他爆破裝置，才能發揮功能，又聲言因安全程度相對高，國際間亦容許以飛機運載雷管；發言人強調，礦務部一向對爆炸品運送及儲存有嚴謹守則，每次提存爆炸品，皆有礦務部職員及工地人員點收及簽署作實。



土力工程處前處長陳健碩則指，炸藥沒有雷管、雷管沒有炸藥均不能爆炸，運送時亦會分開擺放，一旦市民接觸到雷管，應該不可輕易將之引爆，假設該四十支雷管其中一支爆炸，餘下卅九支因有安全設計，理應不會被牽連爆開，由於事件中的雷管未有流出政府監管，而危險品車有特製的鎖及停泊特別車位，他相信今次情況不會有安全風險。