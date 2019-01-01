東方日報A1：土拓署運送疏忽　40支雷管遺停車場

將軍澳－藍田隧道工程發生爆炸品被遺漏車上無人知情整整一夜的罕見事故。土木工程拓展署礦務部早前運送一批爆炸品往工地卸貨時，竟「卸漏」一箱合共四十支的雷管，載有該批雷管的車輛泊在民居附近的政府停車場「過夜」，至翌日才被發現，該署正調查事件。有專家指香港對爆炸品管制嚴格，直言過往從未見過同類情況發生，事件中顯然有人為疏忽。有關注團體形容事態嚴重，直指雷管可被留在車上，即「留響其他地方都可以」，而涉事爆炸品有殺傷力，一旦落入別有用心人士手中，恐對公眾構成威脅。



事發於個多月前、即去年十一月廿六日晚上，土拓署的危險品運送車如常運送爆炸品到將軍澳－藍田隧道工地，惟其中一箱共四十支的雷管，卻竟無跟隨其他爆炸品由車上卸下，及後一直留存在車廂內，該車之後駛往工地附近、藍田茜發道撥作礦務部臨時辦公室的停車場停泊，該處屬礦務部範圍，而礦務部職員直至翌日(27日)上午才發現該批雷管，即時向上級匯報，檢查後確認雷管未有遺失。



土木工程拓展署發言人證實事件，稱相關雷管一直儲存在危險品運送車內，車廂上了鎖，並非遺失事故，故亦無報警處理；發言人指該署已就事件進行調查，並會根據調查結果採取適當行動及對相關守則作出檢視，避免事件重演。



土力工程處前處長陳健碩指出，香港對爆炸品的規管，幾乎是全世界最嚴格，爆炸品在任何情況下均由政府監管，由礦務部押送，而礦務部亦要派員「睇住佢哋用晒」、「用剩就要燒咗佢或者運番走」，上落貨亦需仔細記錄，直指按其以往數十年的經驗「從未見過有咁嘅情況」，相信是有人疏忽，「落貨時落漏咗一箱」。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強相信事件涉及人為錯誤，質疑有人無跟程序做事，相關部門應檢討現有程序，以及追究涉事者。他又指「擺咗一晚先發現」雷管未卸下，事件並非一件小事，而是次爆炸品恰巧被遺漏在危險品運送車上，如若爆炸品在其他過程中才被遺下，視乎情況則或對人員甚至公眾構成危險。



廿三萬監察發言人王國興形容今次是嚴重事件，性質涉及工業安全及保安問題，關鍵並非雷管被遺漏的地方有否上鎖，而是程序上有問題，因雷管可被遺留車上，即「留響其他地方都可以」，為何人員無清楚進行點算才是關鍵所在，顯然是程序上的失當，質疑有人疏忽；他又指，雷管始終是爆炸品、有殺傷人的威力，一旦散落民間，落入別有用心之人手中，就可作不法用途，將對公眾構成威脅，直言今次能尋回只是「好彩」，土拓署絕不能敷衍了事，應當徹查，「如果唔徹查就係失職」。