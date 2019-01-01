市民嘆社會多紛爭　望新年開開心心

告別二○一八年，港人去年面對急症室爆滿、公屋輪候時間再創新高、貧窮人口破百萬等，展望今年，市民又有何願望？最多人希望身體健康，「少啲病痛，大家開心啲，少啲去醫院」；有打工仔則希望尋得理想工作，及希望政府幫助上車。而近年社會面對不少紛爭，有市民冀來年社會氣氛可更和諧，減少衝突，開開心心。



迎接二○一九年，不少市民寫下身體健康的願望。黃生及黃太異口同聲表示，「有健康先做到其他嘢，無健康，有全世界都無用」，又認為快樂最重要，黃生指，雖然每年去旅行已是例行活動，但志在與家人團聚。市民劉先生直言，對去年公立醫院急症室長期爆滿感到心痛，「床位又唔夠，有需要嘅都得唔到妥善安排」，冀今年人人身體健康，少病痛。育有兩名子女的陳太則寄望政府新一年助港人上車，回到他們多年來對稅項的貢獻。



小朋友的意願最為簡單，張小朋友希望今年可臉帶笑容，「同我玩玩具就有Happy Face(笑容)」，家長張太則指，近年看到社會不時有紛爭，「香港人最緊要和諧啦，希望新嘅一年開開心心」。對運動員而言，成為第一是必然的願望。來自台灣、今年二十歲的全職網球運動員許育修寫下「世界第一」的願望，許去年在不同賽事奪得冠軍，他日前來港參加國際比賽，冀可在單打比賽有出色表現。