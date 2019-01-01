Dr.東：冬日火鍋易流鼻血　雪梨降火有助預防

元旦碰上嚴寒天氣，打邊爐成為港人禦寒兼節慶聚會美食！中醫師提醒，打邊爐使體內熱氣增加，令鼻腔內血液加速運行，寒燥環境下鼻黏膜變得薄弱，微絲血管容易充血，引致俗稱流鼻血的「鼻衄」。中醫師忠告，流鼻血問題可大可小，若長期出血會令身體虛弱，引致抗病力下降，因此寒冬下應保重身體，宜少吃燥熱食物，若吃得太多就應該補充清熱潤肺的食品，預防流鼻血。



註冊中醫師潘子剛表示，打邊爐是上火燥熱的食物，加劇胃部熱氣，若市民進食過量，胃熱會湧至鼻孔。同時，冬天乾燥，中醫認為「肺開竅於鼻」，燥邪損害肺部，肺熱衝向鼻孔，都可招致流鼻血。他引述，曾有一名任職金融的男子，因要應酬交際而經常打邊爐，結果在某天清晨打了一個噴嚏後就流鼻血。他曾試過喝涼茶清熱，但問題仍然持續，苦惱無門下向中醫求救，服用牡丹皮、知母等中藥，達致清肺解熱，不久後便再沒有流鼻血。



潘醫師續指，除了天氣乾燥，若是鼻中隔偏曲，鼻黏膜易露於冷及乾的空氣，鼻子都會容易受傷出血。港人生活情緒緊張，經常為工作而日夜顛倒，久缺早睡早起的習慣，都令肝臟熱氣增加，導致流鼻血。此外，兒童屬「純陽之體」，體質偏熱，臨床上肺熱較多，同時愛食煎炸食物，因而比成年人更易流鼻血。



要改善流鼻血的問題，患者應調節日常生活及飲食中入手，潘子剛建議吃雪梨，因具有潤肺、化痰、止咳、清心、降火等功效。除雪梨外，亦可飲用竹蔗茅根水，或蓮藕榨汁，這些飲品可達致清熱潤肺的功效。飲食及生活方面，市民應減少進食辛辣和油煎炙炸食物，以免熱毒上攻或炎症加劇，而日常要保持心境開朗，多出外散步，呼吸新鮮空氣。



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