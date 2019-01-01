土地小組報告反映主流民意　黃遠輝：政府不應選擇性實行

土地供應專責小組昨日(12月31日)發表土地大辯論最終報告，合共提出8個選項建議，包括短期內局部發展極具爭議的粉嶺高爾夫球場，長遠建議落實填海1000公頃發展東大嶼都會。小組主席黃遠輝今早(1日)出席電台節目表示，報告是建基於廣泛公眾參與而得出來的主流民意，糅合大量的量化數據和質化意見，再整合成整全的土地供應策略及選項，有一定程度的分量，認為政府無理由選擇性地只落實部分土地供應選項。



他續指，雖然報告將填海約1000公頃的東大嶼都會作為建議優先選項之一，但不能等同有主流民意支持填海1700公頃的「明日大嶼」計劃。至於報告建議發展粉嶺高爾夫球場東面32公頃土地，黃稱是考慮局部發展高爾夫球場的方案較受支持。



出席同一節目的立法會議員尹兆堅則指，擔心政府會選擇性執行選項，並將支持發展東大嶼都會的民意「魚目混珠」，製造假民意支持「明日大嶼」計劃。



本土研究社成員陳劍青認為，報告只能說是專家報告，並無就建議的土地選項制定發展優次，不能反映市民主流意見，未能達到當初成立的目標，擔心無法化解土地爭議，對此感到遺憾。