土地小組倡局部收回粉嶺高球場　業界憂難再辦國際賽

土地供應專責小組建議局部收回粉嶺高爾夫球場建屋，香港高爾夫球業界批評此舉扼殺高爾夫球運動發展，並影響香港舉辦國際賽事的機會。



職業高爾夫球教練鍾兆倫今(1日)出席電台節目時指，小組提倡收回32公頃的面積等同「無咗個球場」，若香港要舉辦「歐洲巡迴賽」，需要3個球場並存才符合資格，他憂慮高爾夫球相關的設施在香港愈來愈少，影響國際賽事在香港舉行。



鍾亦提到，粉嶺高球場屬亞洲歷史第二悠久的球場、具殖民時期的歐洲風格，加上生態環境及古樹，擔心重置高球場，無法重建球場的生態環境等。



高爾夫大聯盟召集人劉家樂表示，業界對報告建議感到非常震驚及憤怒，認為報告反映香港是對高爾夫球不友善的城市，香港日後或無法再舉辦國際賽。



土地供應專責小組主席黃遠輝回應指，是考慮局部發展高爾夫球場的方案較受支持。被問到是否政府一日未能找到地方重置粉嶺高球場，就不用收回全部高球場用地，黃稱，不知政府最終如何處理，重申小組建議優先收回粉嶺高球場其中32公頃用地，餘下140公頃用地，政府要考慮重置球場等影響。