小予恩綻放笑容　父母回顧2018跌低谷感激社會關懷

新的一年揭開序幕，剛過去一年有憂有愁，兩歲的小予恩亦經歷了人生的大難關。她因為做通膽管手術後心跳停頓，腦部短暫缺氧，但病魔並未奪去小小臉孔上的笑容，小予恩父母昨(12月31日)在Facebook專頁「小予恩關懷禱告組」發放除夕夜最新照片，小予恩綻放可愛一笑，精神不俗，亦長大了很多，希望小予恩健康成長。



小予恩父母昨在除夕回顧過去一年，用上「難」字來形容：「女兒出事後經歷了很多艱難時刻，人生跌落低谷再低谷」，但同時亦得到社會各界關懷和幫助，遇到很多由素未謀面而變成了朋友及戰友，一直陪伴他們走下去。他們又說，在醫院的日子見到許多情況嚴重十倍的小朋友，十分佩服其他父母堅忍不拔，並成為對他們的鼓勵。



過去一年小予恩走來不易，患先天性膽管閉塞的她通膽管後腦部一度缺氧，腦部受損後呈半植物人狀態。精靈可愛的小予恩還未有機會邁開小小腳步，就要長期臥病在床，躺在瑪麗醫院病床上經歷寒冬酷暑。



小予恩病情有起有跌，更隨時要進行換肝手術，但父母未曾放棄，一直尋求不同的治療，盼小予恩有朝一日重新站起來，像其他小朋友般健康快樂地成長。今日(1月1日)元旦，超過2500名網民在Facebook「畀like」為小予恩打氣，更有逾600人留言祝願小予恩早日康復，冀盼2019年會更好。