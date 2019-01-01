觀塘率先換44支智慧燈柱　配合5G網絡免費WiFi

政府近年力推智慧城市，計劃今年內率先在觀塘區推出「多功能智慧燈柱」試驗計劃，首階段更換約24支位於常悅道，以及20支位於市區重建局觀塘市中心項目附近的燈柱成為智慧燈柱。智慧燈柱可收集實時交通數據、監察交通情況、收集地區層面的氣象和相關數據、監察非法傾倒以及燈柱位置定位服務。



施政報告2017年時提出推展三項智慧城市重要基礎建設，包括安裝附設智能裝置的「多功能智慧燈柱」。政府資訊科技總監辦公室與路政署成立跨部門專責小組推出試驗計劃。



首階段在觀塘更換44支智慧燈柱的工程預計今年完成，下一階段在觀塘區安裝約50支智慧燈柱，包括在康寧道、大業街、駿業街、勵業街及 觀塘道/開源道，試驗計劃下約400支智慧燈柱預計於2021/22年度完成安裝工程。



智慧燈柱配備感應器，當局指可以在地區層面收集各類型城市數據，亦可同時配合第五代流動通訊(5G)網絡的發展，讓流動網絡營辦商安裝有關較高密度的小型基站，亦可用以提供免費WiFi服務，方便市民和遊客使用。