網民熱話：男子半身栽入坑渠　網民：示範搵窿捐？

相信不少人都試過在大街上丟失東西，若物品是掉進坑渠中，如何檢拾，可能是一大難題。今日（1日）凌晨，有網民在社交平台上載了一張一名男子半身栽入坑渠中的照片，惹來一眾網民的熱議，紛紛討論該名男子究竟在撿甚麼。



網民Kit Tam在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上傳一張照片。據照片可見，一名身穿黑色羽絨及藍色牛仔褲的男子，探了半身入一個揭了蓋的坑渠中，像是在找甚麼東西。他的身旁有一頂鴨舌帽及一個坑渠蓋，腳邊更有一堆使用過的紙巾。



有網民推測該名男子是在坑渠找尋失物，由於相中坑渠蓋屬新式「小格仔」款，有人戲言男子只是「跌咗個5蚊」，亦有人覺得是重要物品，「9成跌電話要落去執」、「通常都係跌車匙/戒指/屋企鎖匙」。亦有人認為他是飲醉了：「咁咪好，嘔落個坑渠」、「第一眼以為有人飲醉酒跌落坑渠」。有網民更取笑道：「搵唔到地鐵入口」、「佢示範咩叫Ｘ到搵窿捐，就係咁」。不過亦有不少人為男子擔心：「小心佢中毒呀，仲影，過去救人啦」、「佢唔會有事呀嘛！幫佢報警好啲喎」。



網民有話說：



Ruby Lee：收到渠務署急call，有沼氣！以身阻氣。



Yuhon Law：以為自己搭緊地鐵



Ray Tang：2019新過海隧道通咗車



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