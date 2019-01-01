政Whats噏︰轟部門卸責　大埔區會商山竹善後

颱風「山竹」去年9月襲港，政府被鬧爆善後工作應對無方。事隔超過3個月，大埔區議會將於後日(3日)開會，將討論風災善後措施。大埔區議會建制派及民主派議員早於去年10月已先後發信，要求喺去年11月區議會大會上討論有關議題，不過該次大會就未有詳細討論。當區區議員任啟邦就話，雖然區內善後工作已完成，但期間出現部門互相推卸、權責不清問題，都需要政府回應，仲明言會前將向有關部門遞交請願信咁話。



大埔區議會主席張學明等13名大埔區議員去年10月18日聯署要求喺去年11月1日大會上討論風災善後措施，話風災令大量樹木倒塌，唔少地區電纜被截斷，交通狀況混亂，要求政府加強負責樹木管理部門協調合作、檢視食環署、康文署等前線部門人手，同通過立法賦權特首去指定「特殊情況時期」，保障勞工權益。



而6名民主派議員同3名增選委員亦都喺同月23日去信張，要求設特別撥款、增加資源及人手處理風災後嘅清理、維修及重置工作，並成立專責小組檢討風災前後嘅預防、善後同協調工作。



當區區議員任啟邦就話，原本去年11月大會傾有關事宜，但政府前線人員仍忙於善後工作，故留待今次會議先傾。佢又話，「山竹」襲港區內多處有塌樹，部分鄉郊地方事隔多日都冇人清理，影響居民返工返學，市民打電話去政府部門投訴仍「踢極唔郁」，部門權責不清，市民自行清理，但就「食環署連垃圾袋都唔肯畀」，望今次開會商討後，各部門放下門戶之見，日後再遇到呢啲情況時動員能力可以快啲咁話。