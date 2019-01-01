新基建未配備旅遊設施　部門抱殘守缺難聚財

港珠澳大橋開通後，遊客逼爆東涌，本地旅遊業整體配套備受質疑。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》，主持人王國興炮轟政府部門各自為政、抱殘守缺，令旅遊配套嚴重落後，直斥高鐵香港段或港珠澳大橋等新基建落成竟沒大型旅遊設施，而郵輪碼頭更變成大白象工程，甚至文康設施亦僵化落後，完全是官僚領導及體制造成的惡果，縱有逾6000萬旅客亦難聚財，變了「竹籃打水一場空」。



旅遊業是香港重要的經濟支柱，王國興批評政府施政卻不重視旅遊業，整個旅遊產業根本沒有配套、沒有前瞻及沒有規劃，任由部門自各為政，而各部門都是見步行步，做官的，最好事不關己，免得麻煩，商務及經濟發展局及旅遊專員亦沒有負責統籌旅遊產業。



王舉例指，高鐵香港段和港珠澳大橋籌備多年，但直至兩項大型基建啟用，政府亦未安排大型旅遊設施配合，政府聲稱一年有逾6000萬旅客來港，但香港卻缺乏「聚寶盆」和「搖錢樹」，沒有景點吸引旅客消費，亦即未能賺得旅客口袋內的錢，難以聚財。



提及耗費80億港元興建的郵輪碼頭，王直斥碼頭落成5年，交通配套仍然「離地」，抵港旅客在碼頭等候兩三小時亦未必乘搭到的士，根本無法上岸購物消費，令旅客「一肚氣」，沒郵輪停泊時亦因交通問題而「蒼蠅都冇一隻」，更形容「開機關槍都射唔到人」，變成浪費納稅人金錢的大白象。



王又批評，文康設施也嚴重滯後，例如科學館不科學，太空館太空洞，直斥官僚的領導及體制，令這些設施僵化保守落後。他又指，即將通車的中環灣仔繞道，在銅鑼灣避風塘左邊有一個抽風站，可望成為地標建築，但路政署卻指只能在節日時間亮燈，白白浪費一個潛在景點。



旅遊景點欠奉不特止，王指旅客經常使用的公廁亦為人詬病，山頂的公廁「五十年不變」，細小狹窄兼廁格數目少，港珠澳大橋口岸的公廁衞生情況亦十分惡劣，而郵輪碼頭的廁所更是壞了都沒有人維修，影響香港的形象。他又批評，政府對香港旅遊業從業員保障不足，從港珠澳大橋開通後可見，大批黑工領隊搶去本地領隊飯碗，而香港旅遊從業員亦多從全職僱員變成外判，缺乏勞工保險及培訓機會，勢影響香港作為旅遊城市的名聲。



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