Dr.東：清醒開顱切瘤反應即知　復原快後遺症少

若醫生跟你說腦袋有腫瘤，你會如何面對？不願上鏡的John有天發現左手突然失去活動能力，後證實腦內出現一個星形細胞腦腫瘤，隱瞞家人三個月後到廣華醫院接受「清醒開顱手術」，於清醒狀態下切除腫瘤。清醒開「腦」比起傳統開顱除復原速度快，醫生落刀位置也更準確，且可根據病人反應判斷手術影響，大大減低半身不遂及語言障礙等後遺症風險。如今，John腦腫瘤沒復發迹象，身體健康如昔，已是他一家的最佳新年禮物！



John(化名)回想病起之初，左邊手腳完全「郁唔到」，懷疑自己中風，及後檢查發現腦部運動神經區域附近，出現一個星形細胞腦腫瘤。由於腫瘤體積不小，醫生建議立即做手術，但John最擔心父母：「我同兩老幾乎日日見面，如果同佢哋講我要做手術，怕佢哋會太擔心。」於是，他術前先跟父母吃一頓晚飯，預告未來數星期相當忙碌不能見面，之後便偷偷接受手術。



他接受的是「清醒開顱手術」，在術前兩星期至一個月，醫生和臨床心理學家會跟病人進行術前評估，同時建立互信關係。到手術時，病人會先被注射藥物而處於睡眠狀態，當醫生打開顱骨切除腫瘤時會喚醒病人。John形容手術時只模糊地跟醫生對答，約六小時後完成手術。雖然術後初期一度半身癱瘓，但積極進行物理治療後，數星期身體已康復：「依家阿媽問我點解頭上多了疤痕，我咪話打波撞穿頭囉！」



負責該手術的廣華醫院神經外科副顧問醫生胡日明表示，傳統手術需全身麻醉打開病人頭骨切除腦腫瘤，若腫瘤位於控制動作的運動或語言區域，手術有機會令病人永久失去有關功能：「連『我愛老婆』都講唔到，咁就大件事了！」



他說，「清醒開顱手術」不是新技術，遠古已有，但全身麻醉技術得到善用後，清醒開顱便被忽略。清醒開顱可減少後遺症，病人住院時間亦縮短，然而，十歲以下兒童、腦部偏癱及小腦有腫瘤病人，不可清醒開顱。



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