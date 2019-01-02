長者屋助改善身心　婆婆跨過喪母患病低谷

香港人口老化，房協轄下廿個出租屋邨推行了「樂得耆所」居家安老計劃(AIP)，及專為中產長者而設的「長者安居樂」住屋計劃(SEN)。該機構在二○一四年至二○一八年期間，委託香港大學秀圃老年研究中心研究兩項計劃，發現居住在兩個計劃的長者的身心狀況、家居環境滿意度、社交情況等得以改善。



該項研究在「樂得耆所」邀請了一千三百零七位六十五歲或以上、來自十一個房協出租屋邨的長者居民，而「長者安居樂」方面則邀請一百七十位六十歲或以上的長者租戶，了解介入服務前後的對比等。



港大梁顯利基金社會工作與社會行政系教授、港大社會工作與社會行政系主任林一星表示，研究發現，長者房屋模式有效改善長者對家居環境的滿意度，AIP的研究顯示其滿意度由八成四大增至九成一，使用社區照顧服務比率亦由二成八增至近三成。長者使用急症室次數方面，AIP由三成一跌至二成四，而SEN亦由二成一跌至一成八，有鬱症狀長者的百分比方面，AIP由一成一跌至百分之七，無認知問題的長者的百分比，AIP由三成四增至四成五。



七十歲的嚴婆婆，自五年前母親去世後便經常感到不開心，期後更確診腦瘤及行動不便，被迫退休，加上獨居無人傾訴，情緒更低落。後來經朋友介紹來到中心，參與運動及園藝等不同活動，再與老友記聊天，心境漸變開朗，加上專家定期評估身體情況及運動，身體亦更健康，現在她更出任頤樂大使，帶領長者運動、探訪長者等。