全港查酒牌每日唔夠一次　酒吧業批縱容違規

對於熟食中心攤檔無牌賣酒存在多年，執法部門每日巡查打擊無牌賣酒的次數少於一宗，香港酒吧業協會副主席錢雋永批評是政府縱容，令無酒牌的熟食中心攤檔及食肆愈開愈多，當局只針對酒吧業執法，存在雙重標準，縱容鼓勵無牌賣酒，對酒吧業界不公平。



食物環境衞生署回覆本報查詢時聲稱，街市熟食中心或熟食市場的攤檔範圍內不准無牌賣酒；過去亦曾將違例個案轉介執法部門跟進，惟並無備存相關轉介數字，又指執法由警方負責。



資料顯示，二○一六及一七年，警方每年採取二百廿五次行動，即每日巡查少於一次，去年首九個月採取行動為一百一十五次，檢控人數亦由一六及一七年的逾百人減至五十七人。



警方表示，向顧客售賣酒類的處所是否需要申領酒牌，視乎顧客是否在售賣酒類的處所範圍內飲用從該處所獲得的酒類。無牌賣酒一經定罪最高可被判罰款港幣一百萬元及監禁兩年。



錢雋永表示，食肆牌有逾萬個，然而酒牌局發出的酒牌只有約八千個，不成比例。政府有責任加強宣傳，教育食肆及熟食中心的攤檔申領酒牌。目前警方查牌，若無人投訴則不檢控，他估計仍有大部分食肆未領取酒牌。



他續指，酒牌局會定期與酒牌持有人開會，教導一些應對醉酒鬧事的知識，無酒牌食肆則不懂應變。此外，申領酒牌要經消防處、屋宇署、區議會等多個部門的同意，及審視持牌人的背景，食肆不領酒牌則難作監管。

