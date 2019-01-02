啤酒小姐推銷不受監管　酒牌局成員促檢討法例

熟食中心內的食肆無牌賣酒，又不時有啤酒小姐到場協助推銷，容易令人誤以為食肆是合法賣酒。法律界人士指出，要證明啤酒廠或代理明知攤檔並無酒牌，仍派員「串謀」賣酒有難度；有酒牌局成員形容情況「弔詭」，應檢討現行法例。



記者走進熟食中心的攤檔，發現牆身貼有大大小小的啤酒宣傳廣告，餐牌亦印有啤酒圖樣。晚上光顧的食客逾半有飲啤酒，穿上啤酒品牌服飾的「啤酒小姐」穿梭場內推銷，記者未坐定，啤酒小姐已落力推銷：「要支啤酒嗎？」



啤酒小姐在熟食中心推銷啤酒存在已久，有熟食中心攤檔的老闆表示，啤酒小姐是啤酒公司或代理派來駐場，並非受僱於攤檔，惟檔主都樂見有人協助推銷啤酒。



大律師陸偉雄表示，酒牌條例主要針對無牌出售酒精飲品的處所，啤酒公司或代理派啤酒小姐到無酒牌食肆賣酒，可以不知道食肆無酒牌作為抗辯理由，除非能證明啤酒小姐長期在同一食肆駐場，「無理由唔知情」，才可被視為同謀，但警方需要花多些時間放蛇搜證。



酒牌局成員鍾港武則認為，啤酒公司或代理派人到食肆推銷啤酒，有道義責任了解食肆是否領有酒牌，目前無牌賣酒只針對處所及持牌人，但啤酒公司或代理派人到無牌賣酒的處所推銷賺取利潤，「就唔使上身，係有些弔詭」。



他又謂，「酒牌局網頁可以查到食肆有無申領酒牌，啤酒公司要查其實唔難！」他認為政府需研究是否要檢討現行條例。



香港生力回覆本報查詢時表示，會監察哪些食肆需要申請酒牌，而銷售部得悉該食肆有酒牌後，才會派啤酒推廣員前往。代理多隻牌子啤酒的捷成洋行則暫未回覆。

