東方日報A1：酒櫃唔入舖當睇唔到　監管大漏洞

食物環境衞生署轄下九十九個熟食中心淪為無牌賣酒天堂！本報偵查發現，食環署將熟食中心部分位置列為「公共座位間」，不計算在攤檔牌照的店舖範圍，大部分攤檔將冷凍啤酒的雪櫃擺放到舖外，避過攤檔要領取酒牌的規定，「公共座位間」淪為三不管地帶，執法部門「隻眼開、隻眼閉」，鮮有檢控。立法會議員對熟食中心在全部無牌下賣酒感到驚訝，形容是天大漏洞，批評食環署監管不力，對違規情況視若無睹。



根據《應課稅品（酒類）規例》，任何人士在任何處所售賣酒類飲品，供人在該處所同一地點內飲用，必須領有酒牌，或申領會社酒牌。惟記者查閱酒牌局網上申領酒牌的處所名單，食環署轄下熟食中心的熟食攤檔並無領有酒牌的紀錄。



食環署指，轄下熟食中心或熟食市場的攤檔欲售賣酒類飲品，以供其顧客在其攤檔範圍內飲用，便須申領酒牌，但「公共座位間除外」。記者進一步查詢熟食攤檔在公共座位間賣酒是否不用領取酒牌，食環署沒有正面回應，只稱部分街市熟食中心的公共座位間的枱櫈是由政府設置，但亦有部分是由檔戶提供。



記者目測不少熟食中心內的攤檔舖位，面積約一百呎，放置爐具、碗碟、雪櫃及食材後，空間所餘無幾，攤檔大多將裝滿啤酒的雪櫃擺放到舖位外，即公共座位間的牆邊或柱位位置。其中灣仔鵝頸橋街市的熟食中心內最少擺放了八個啤酒雪櫃，北角渣華道市政大廈二樓亦如是，攤檔晚上擠滿食客，不少人開懷暢飲，更有外籍人士慕名前來光顧。而西灣河、觀塘、大埔、大角咀等熟食中心售賣啤酒的情況亦相差不遠，但均無在酒牌局登記。



有在港島區熟食中心經營食肆近廿年的攤檔負責人承認，因當局沒有提出要求，亦沒有查詢，故從未領取酒牌，啤酒雪櫃均不會擺放在店舖內，個個熟食檔都是這樣做生意。



而九龍區亦有熟食中心的檔主表示，上手經營者一直有賣酒，他接手經營五、六年亦有賣酒，不了解要申領酒牌，食環署從無提示他們要領取酒牌，「係咪熟食中心唔使攞牌㗎？啤酒公司都有派啤酒小姐駐場㗎。」另一攤檔的職員亦表示，「咁多啤酒櫃放喺度，食環署職員查食肆牌時都會見到啦！」按常理推斷，無理由無領取酒牌。但當記者追問為何無在當眼處展示酒牌時，他則表示詳情要問老闆，他並不清楚。



立法會議員許智峯對於食環署轄下熟食中心的攤檔原來全部無牌賣酒表示驚訝，形容情況難以置信，是天大的漏洞，讓熟食中心淪為無酒牌賣酒的天堂，食環署明顯監管不力。食環署部分辦事處更設於街市大樓內，食環署又作為酒牌局的秘書，酒牌局審批酒牌時亦有參與其中，絕對不能置身事外，將責任推缷予其他執法部門。



議員黃碧雲認為，食環署有責任解釋清楚熟食中心攤檔長期未有領取酒牌的原因，若是攤檔不了解法例，食環署有責任解釋清楚，如仍未有改善，應考慮是否讓攤檔再續租。



酒牌局成員鍾港武稱，若食環署不跟進，執法部門又不到場查牌，熟食中心內無牌賣酒的問題就不會被發現，部分熟食中心更設於食環署辦事處同一市政大樓內，食環署無可能沒發現無牌賣酒。

