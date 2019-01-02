探射燈：屋邨也攻陷　內地團擾民

內地團湧港攻陷屋邨，觀塘屋邨「冬菇亭」做團餐，日待逾200團友，公廁大排長龍，居民投訴衞生轉差；小西灣邨街市成景點，檔主大呻旅客只參觀不購物，卻妨礙做街坊生意；天水圍屋邨廣場大量水貨客聚集，逼爆巴士。內地團影響居民生活，香港旅遊業議會將於九龍城區試行新措施加強管理人流，立法會議員更建議由旅行團入手改善問題。



「啲人（旅客）每朝早都過嚟㗎啦，搞到個廁所烏煙瘴氣，啲紙巾又周圍掉。」觀塘啟業邨居民陳伯勞氣說。早上10時半起，約50名內地團友到邨內冬菇亭餐廳用膳，每人獲派碟頭飯及紙包飲品，不消15分鐘，團友陸續四出找廁所，公廁外排隊成長龍，有男團友險走入女廁，圍觀團友邊抽煙邊訕笑，煙頭亂丟。



觀塘區議員歐陽均諾坦言，該邨近年成內地團用膳點，平日招待逾百人，居民投訴公廁排長龍，環境衞生欠佳，他更擔心區內超級市場或藥房等淪為遊客搶購地，影響居民生活。



小西灣邨近月有多架旅遊巴停泊區內，由導遊帶領團友參觀該區街市「本灣市場」。雞蛋檔檔主麗姐大呻，大批內地客同時湧至，且不會光顧，阻礙原本打算買餸的街坊。同場的魚檔檔主黃女士則指，周日較多內地團前來參觀，部分團友會買魚到附近餐廳享用。有市場員工透露，過往雖不時有導賞團參觀市場，但去年10月卻有28團同日前來，人頭湧湧。



有內地旅行社舉辦港澳團，網上介紹行程包括「獨家」參觀本灣市場，稱「走近香港本地普通民眾的生活」；又有網站指該市場為「板精品超市」，推薦為遊客必去的地方。



內地團湧港對部分地區居民構成滋擾，紅磡、土瓜灣一帶尤其嚴重。早前旅議會在九龍城區議會提出，將於今年首季在該區推行新措施，要求店舖加派人手疏導旅客，違規者會被扣分和罰款，甚至取消登記。



新措施成效未見，亦未包括非購物景點。立法會議員譚文豪擔心，屋邨居民受滋擾情況持續，「呢啲地方唔喺著名景點，就算旅客上網睇都唔會知」，建議當局就不同景點承受力制訂每日到訪遊客數量，免居民生活受影響。

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