升中自行分配明起申請　學童人口升加劇競爭

家長留意！中一自行分配學位明天(3日)起接受申請，學生可向最多兩所參加派位的中學提交申請。有校長提醒家長，雖然下學年全港中學「復位」每班加派一人，即自行分配學位約增加一至兩個學位，但由於適齡學童人口反彈，抵銷學位增加情況，因此受歡迎學校的競爭將十分激烈，家長選校時宜採取「一攻一守」策略，受歡迎學校及「穩陣」的二線學校各選一所，增加獲取錄機會。



中學校長會主席鄧振強表示，下學年升中適齡學童人數由本學年的5.45萬人升至5.5萬人，個別地區學童升幅較顯著，如沙田、北區和元朗等，料競爭更為激烈。由於自行派位不受校網限制，鄧建議家長留意本區情況，考慮跨區報讀，「例如學生住元朗區，可考慮跨區報考屯門嘅中學，因為屯門英中多，學生人數又無大幅上升，升英中機會比元朗高。」



以教育局資料推算，2019學年的中一英中學額競爭情況與本學年相若，約9人爭一個學位，家長如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直資中學自行分配學位，必須填妥申請表及所需文件，並於1月3日至17日交回有關中學。