34%人擔心今年衰過舊年　25%人指錢好唔夠使

有政黨連續第二年進行「迎接新一年 把握新機遇」民意調查，去年底訪問567人，發現受訪者認為去年在家庭關係、朋友相處、個人經濟狀況及開心指數有所上升，以5分為滿分，全部均超過3分。不過，個人經濟狀況方面評分最低，只獲3.01分，與2017年2.98分相若，其中有25.1%人認為「非常不夠用」，較前年增加4.1個百分點。另有34.4%人擔心今年會衰過去年，按年增近14個百分點。



調查指出，受訪者對去年朋友及家庭關係感滿意，分別有4.07分及3.97分。另有39.8%人認為去年政治環境「好複雜、好難評論」，按年增加6.5個百分點，認為和諧的受訪者則有16.7%，增加9.5個百分點。有33.8%人認為香港經濟表現「中規中矩」。受訪者主要認為今年需要解決樓價、養老保障及政治爭拗問題。



立法會議員周浩鼎表示，調查顯示市民對去年政治表現滿意，惟經濟表現值得憂慮，認為與中美貿易戰及香港樓市股市回落有關，建議重推特別信貸保證計劃。他引述調查指僅5.7%人認為去年中港關係融洽，銳減15.7個百分點，指去年發生旅客逼爆東涌事件，大大影響港人對內地觀感，促當局改善港珠澳大橋口岸配套，如加開商店。議員鄭泳舜認為香港醫療及安老發展未如理想，促當局改善醫療配套，並下調長者福利年齡門檻至60歲。