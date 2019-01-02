兩男涉藏多支槍　控方稱兩被告欲傷害一男子

警方日前突擊搜查全港13個單位及地點，檢獲多支槍及大量子彈，至今共拘捕5男2女。其中2名分別17歲及28歲的被捕男子，被控意圖危害生命而管有槍械，今(2日)被押往粉嶺法院應訊，兩人毋須答辯。裁判官指案件控罪性質嚴重，擔心會再有涉案人士受騷擾，故拒絕兩人保釋申請，案件押後至2月27日再訊，期間警方會調查槍枝來源、電腦及手提電話內容，以及調查其他涉案人士身份，期間被告須還押候審。



兩名被告分別為28歲的蘇翰韜和17歲的蘇緯軒。控方指，兩人管有4支手槍，意圖用以危害他人生命，或意圖使他人用以危害生命。



警方去年12月31日在機場截查蘇翰韜，並在其位於大埔的住所發現8支來福槍、4支手槍及1支左輪手槍，全部會再作化驗，驗證是否真槍；而蘇翰韜在警誡下承認槍枝屬於自己，但只是玩具槍。其後警方再拘捕蘇緯軒和另一名女子，並在女子家中找到一支槍械，及在蘇緯軒的住所找到兩項槍枝配件，包括有步槍手把和瞄準器，而蘇緯軒亦承認為物主。



控方在庭上透露，蘇緯軒向警方供稱在去年5月將4把槍交給蘇翰韜，並指3人持有槍枝原因是計劃傷害另一名男子。控方續指，蘇翰韜在警誡之下承認曾與同案女子在大埔一間棄置學校，讓她在該地方開槍，警方亦找到有關彈殼；但該女子則向警方表示，該槍是蘇翰韜所開。



代表蘇翰韜辯護的律師表示，被告以往曾從事數碼媒體廣播工作，曾任1823接線生，亦做過地盤工人，現時則無業。其律師指，警方於其住所搜出的並非真槍，而警方與其當事人進行過6次會面，期間曾提出恐嚇和利誘要求回答問題。



另一被告蘇緯軒則從事救生員工作，其律師指警方未有其居所找到槍枝，找到配件亦因被告只是「War Game發燒友」，又指警方在與被告會面期間恐嚇被告。兩人以往沒有案底，但裁判官指案件情況嚴重，故兩人須還押候審。