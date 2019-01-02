旺暴案　督察指黃台仰站高處指揮稱要「玩大佢」

2016年初一及初二發生的旺角暴亂案，4名涉案被告包括本土民主前線前發言人梁天琦等，分別被控暴動、煽惑非法集結及非法集結等7罪，案件今(2日)於高院續審。控方傳召事發時隸屬西九龍機動部隊的督察麥寧峰作供，麥現已晉升為高級督察。



他供稱，2016年大年初一下午約4時，警方已接到線報有學生組織將到砵蘭街支援小販，電台通知他到新填地街與豉油街交界候命。當晚10時許，他聯同其他隊員一行20人，奉命到砵蘭街朗豪坊對出位置，處理一宗有人報稱受傷的交通意外，他目測該處聚集了逾200人，當中80人戴口罩，20人穿上本民前的藍色衞衣。



麥供稱，當時黃台仰站在高處做指揮，煽動群眾阻礙警方執行職務，令他及隊員無法走近報稱發生交通意外之的士。年初一晚11時45分，群眾情緒更趨激動，有人向警員掟花盆及垃圾等硬物，警方舉起「停止衝擊，否則使用武力」的警告紅旗，有女警被硬物掟中左眼受傷，需送院治理。



麥稱，年初二凌晨零時許，新界南機動部隊到場增援，他指示隊員返回石硤尾行動基地，將頭盔及盾牌等裝備帶回砵蘭街。凌晨1時許，警方試圖將人群驅趕上行人路但不成功，他站上高台，警告群眾可能已觸犯未經准許集結的罪名，呼籲群眾離開，黃台仰用擴音器發言，聲稱要跟警方「玩大佢」，群眾聽罷更為激動，梁天琦用擴音器表示正舉行選舉遊行，因人數不足法定的30人，毋須預先向警方申請批准，不過麥肯定現場超過30人。麥指，當時有人將自製盾牌、口罩及護眼罩等物資傳遞到黃、梁的位置。凌晨近2時，警方發出最後警告，未幾黃台仰倒數「三、二、一」，群眾便衝向警方防線。