裝修工涉姦親女　控方指事主描述詳細不似幻想

44歲裝修工被指多次非禮及強姦未滿11歲的親生女兒，控辯雙方今(2日)在高院作結案陳詞。控方陳詞時指出，事主X就指控被告性侵一事根本無需要講大話，亦無證據顯示X有被他人教唆。控方亦指X對事件的描述仔細，並不似是幻想，即使X稱曾見過一次父母性交，亦不可能對性交及被告的陰莖等描述得如此詳細。



控方指X乖巧、有小朋友的純真，但遇到不幸遭遇，X是聽父親說話，所以一直沒將事件說出，而X有股天真傻勁，非處心積慮的人，否則可能會說出更多證據，亦不會說不出部分性交的日期。控方更指辯方盤問X時指被告無干犯涉案控罪，X即眉頭一皺稱不同意，如事件無發生過她不會有如此表情。



辯方陳詞反駁指X並非如此聽父親話，否則她聲稱被性侵犯時便不會反抗，且她最終有把事件告之他人。另有關X指被非禮事件，她稱有告之母親，母親聽後亦有很大反應，但母親作供時卻稱無聽過此事，陪審團需考慮為何有如此大出入。辯方又指從X作供時的神情舉止根本不似有如此痛苦經歷，反而似是在講故事，陪審團需考慮是否可信。



法官其後開始指引陪審團，並先指出被告雖面對一項非禮及兩項強姦罪，但該兩項強姦罪均各有兩項交替控罪，即企圖強姦及非禮，陪審團若認為強姦罪不成立，便需考慮企圖強姦，及後再考慮非禮的交替控罪。