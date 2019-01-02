打尖拒認錯　大媽照嘟卡　醒目客一招誘落車

排隊是維持秩序的良好方法，惟近日有大媽打尖衝上小巴，更拍卡坐低，結果被司機乘客齊心驅趕，更設計迫她落車。



有乘客在其Facebook專頁「哈弟Hadee─我由乜乜徒步到乜乜」講述事件，指星期二（1日）凌晨近3時正在荃灣等於小巴，當時站頭有約50人正排隊候車。未料當小巴到站時，有一名操普通話的婦人突然祟出並衝上小巴。司機即時大聲喝止︰「排隊呀」！



她聲稱自己有排隊，但司機激動地反駁︰「望住你打尖啦，後面排緊咁多人你見唔到㗎？呢度係香港，唔係大陸，落番去排隊啦」！



但大媽卻厚着臉皮，取出八達通拍卡並坐下，司機只好熄匙堅持不開車，批評大媽是「慣犯」，每日如是。全車乘客亦團結一致，齊聲斥︰「落車啦你」。



未料大媽仍然無動於衷，並說︰「我不怕你們」、「你打我唄」、「我頭痛呀」。有肥仔乘客遂搶走大媽手上的電話，衝落車放在地上。



「阿姐要喺小巴同手機之間做選擇，佢兩樣都想要，所以企喺車門樓梯，係咁大叫︰『把手機還我』」。最終在無人幫忙下，她被迫妥協，「佢離開架車嗰刻，司機極速撻匙開車，阿姐轉身粗口都講唔切，我哋已經掰掰佢條尾」。



網民紛紛讚揚司機及車上乘客非常團結︰「正氣司機和肥仔好波」、「終於有人出聲」、「呢啲就係香港精神囉」！

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