兩劫醉漢自閉青年囚4年9月　官：重回正軌路遙遠

習泰拳和參加業餘搏擊賽的青年林布駿康，前年底兩度在蘭桂坊一帶搶劫醉漢，得手後更出手打傷其中一名事主和用玻璃樽扑頭傷害另一名事主，並幻想自己因此成為英雄。他早前承認兩項搶劫罪後，高等法院押後至今(2日)判刑。法官指，如果及早知道被告有自閉症譜系障礙，情況可能不同，被告所犯的罪行嚴重，並使用大程度的暴力，其中一次更有武器，但法庭也顧及他有精神心理問題，決定扣減40%的刑期，兩罪共判被告入獄4年9個月。



另外，被告曾聲稱，他認為第一宗劫案的事主曾非禮一名女子，因此在行劫後毆打該事主，以為自己可成為「正義的英雄」及為自己在2016年所犯的非禮罪「洗底」。法官在判刑時指出，以上只是被告自己在被捕後多個月才提出的說法，法庭不信納該名事主曾非禮女子，但在判刑時會考慮到這可能是被告對此有誤解。



26歲被告林布駿康(LIMBU Jun-kang)，原本是本地人，但因在泰拳中心認識了一些尼泊爾籍朋友，兩年前改用尼泊爾人的姓氏。他先後於2017年11月12日和17日凌晨，在中環威靈頓街分別行劫兩名男事主1300港元和420港元。被告在搶劫後又出拳毆傷第一名事主，該名事主要留院3天接受治療，而另一名事主則遭被告用玻璃樽扑頭受傷。



法官判刑時表示，被告在兩宗劫案都用了大程度的暴力，其中一宗劫案更持玻璃樽作為武器，他在夜間犯案，且找尋無力反抗的醉漢做目標，均是加刑理由。考慮到兩宗案件相隔5日和總刑期原則，兩罪共判監4年9個月。



法官又指，被告曾遭一名男子性侵犯，因此在兩年前改名，希望能有人生新的一頁，可惜事與願違，被告如要重回正軌，還有一段遙遠的路要走。法官認為，被告一直想得到別人認同，結果被泰拳中心的朋友荼毒，喜歡打鬥，如果能及早發現被告有自閉症譜系障礙，情況可能不同，現在被告和其家人終知到問題所在，希望有助被告日後改善其行為。