玩具展下周開鑼　全球限量150部超跑模型吸睛

一連4天在灣仔會展舉行的香港玩具展、香港嬰兒用品展及香港國際文具展，將於下周一(7日)開鑼，共吸引近3000家環球展商，較上屆增加1.6%，主要開放予零售商買家，料招待多國參觀團，其中嬰兒展今年首設「孕婦用品展區」，展出多項孕婦產品。



玩具展以全球限量150台的「1比8大比例全開科尼塞克one:1樹脂靜態模型」最吸睛，由1671個零部件組成，近3萬項製作工序，車門及車窗均能打開，看到精緻的引擎，重現跑車英姿。另一產品「魔鬼魚電動平衡滑板車」能訓練兒童身體平衡技巧，可供舉行戶外競技比賽。



嬰兒區推出全球首部「Marvoto胎兒相機」，利用超聲波技術，令準媽媽可利用相機隨時拍下胎兒照片。智能走馬燈產品可感應嬰兒哭泣，從而打開精美的走馬燈及播放音樂，安撫嬰兒。



貿發局副總裁周啟良表示，去年首11月玩具產品出口總值達452億港元，較前年同期上升1.6%，由於今年將有《復仇者聯盟4》等電影上映，相信能推動系列玩具銷售，預計今年仍有增長。他指香港嬰兒用品出口表現強勁，去年首11月出口總額達81億港元，按年升11.8%，惟文具出口僅73億港元，較前年同期下跌約3%。



他稱，2018年第4季行業出口指數為35.2，較上季跌0.6，仍低於50的盛衰分界線，而跌幅較微，相信跌勢已喘定。他指中美貿易戰仍處於膠着狀態，業界對今年出口銷情預期好壞參半。