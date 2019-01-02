鄭若驊拒就UGL案解畫　議員將提質詢狙擊

律政司司長鄭若驊自上月12日發聲明指，不會就前特首梁振英收取澳洲企業UGL 5000萬港元一事作檢控後，隨即惹來各界連日狙擊，狠批她未有尋求獨立大律師的意見，亦沒有詳細解釋不檢控的理據，更遲遲未答允到立法會就案件解畫，有見及此，立法會議員朱凱廸將於本月16日的立法會大會上提出口頭質詢，質問鄭是否改變了尋求獨立法律意見的原則，以及會否覆核不檢控的決定，以安民心。



由於過往所有重要公職人員涉嫌觸犯刑事罪行時，律政司均有尋求獨立大律師的意見，但鄭在UGL案上卻沒有，有違慣例，朱懷疑律政司就刑事檢控決定尋求獨立大律師意見的原則，在鄭上任後出現變化，故透過質詢要求律政司交代相關原則是否有所變動，以及其原因、變動內容為何。



鑑於梁振英以戴德梁行董事身份收取UGL 5000萬港元，故朱亦問及律政司有否向戴德梁行取得正式意見，了解其行為是否符合該行利益，或梁有否提供利益予UGL或相關人士、機構。至於事件所引起的社會爭議，朱將質問鄭會否重新考慮尋求獨立大律師意見，覆核其「不檢控」的決定，以安民心。