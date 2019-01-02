發展智慧監獄　壁屋懲教所擬換具面容辨識電鎖

懲教署計劃以2.194億港元，在壁屋懲教所裝設配備面容辨識功能的電鎖保安系統，配合施政報告提出發展智慧監獄。



根據保安局及懲教署提交立法會的文件，系統是一套電動機械鎖開關系統，工程涉及改建伺服器室和安裝約380道電動鎖閘門、約960部閉路電視攝影機(部分配置面容辨識功能)、約480部對講機、電動機械鎖系統裝備、伺服器及其相關附件、無間斷電力供應裝置系統及充電裝備等。



文件指裝置新系統後，當有職員按動召喚按鈕要求開啟閘門，閉路電視的面容辨識功能會確認職員身份，並將召喚按鈕信號傳到控制室，控制室職員收到相關視像和音頻信號後，會再透過對講機及閉路電視核實有關職員身份，經雙重身份確認才可令閘門開啟。



新系統好處包括可加強院所保安，而因閘門開關由控制室中央處理及控制，可省卻懲教人員在危急事故時，提取鎖匙及趕赴現場的時間，省卻存放、交收及記錄借還門匙等工序，加強運作及管理效率，並能加快進行救援及支援行動。



當局估計裝置系統的非經常開支總額為2.194億港元，而因壁屋懲教所在40多年前興建，部分設施需翻新或改建，工程預計需時較長，要約5年半完成，系統料2025年3月啟用，此後每年經常開支約3720萬港元。



懲教署已分別在2014及2016年，在羅湖懲教所及大欖女懲教所完成裝置電鎖工程，赤柱監獄的電鎖保安系統擴展工程亦已在去年展開，工程仍在進行中。