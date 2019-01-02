香港正式踏入流感高峰期　較去年早一周

近日天氣轉寒，衞生防護中心最新取得數據顯示，本地整體流感活躍程度持續上升，更已達流感高峰期基準，衞生防護中心總監黃加慶今日(2日)傍晚宣布，香港正式踏入冬季流感高峰期。相對2018年的冬季流感高峰期開始日子，今個流感高峰期提前了約一星期，預計高峰期會維持12至16星期。



黃指，上周實驗室化驗的呼吸道病毒樣本，有14%對流感病毒呈陽性反應；公立醫院方面，與流感相關的入院率，為每一萬名人口中有0.4人。上述兩個數字都超越季節性流感的界線水平，反映香港進入冬季流感季節，而截至去年12月23日，有超過96萬劑季節性流感針已接種，其中12歲以下小童接種率近40%。



當局在上周所收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比已達10.49%，僅比流感高峰期的基線水平稍低0.2個百分點，但已高於前一周錄得的6.93%。截至上月29日，在2018年共錄得31宗兒童流感相關之嚴重併發症或死亡個案，當中包括3宗死亡，而當局昨(1日)公布，多一名8歲男童感染甲流出現嚴重併發症個案。



流行的流感類型方面，H1甲型流感最多，約佔80%，H3甲流則佔低於20%，乙流佔比率較低，並無病原飄移的迹象。H1甲流最影響5歲或以下小童及50至64歲人士，而0至5歲小童感染H1的入院率較高，長者則受H3的影響較大。