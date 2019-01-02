公院各自為政現山頭主義　郭家麒倡簡化聯網

本身是醫生的立法會議員郭家麒今日(2日)跟傳媒茶敍，提到現時醫管局7個聯網存在「山頭主義」，各聯網間的公立醫院各自為政，認為醫管局管治上出現問題，令公院醫生流失嚴重，病人輪候時間更長，長遠建議「縮窄」聯網為九龍、新界、港島三大聯網，期望能改善現時惡劣醫療體系。



郭表示，在醫務衞生署的年代，是由一個總部統籌各醫院運作，管治模式透明度高，按資歷、工作表現等作為晉升機會，然而現時的聯網制度可以「我顧我、你顧你」形容。他舉例，若某聯網的首長沒有屬意晉升人選，該崗位可懸空10年以上，待「意中人」合資格晉升才填補缺位，變相令其他合資格的員工感到不公，最後無奈離開公立醫院，久而久之令人力架構出現經驗「斷層」現象。



郭又提到，醫院會用「創新手段」向醫管局申請增加撥款，如重新包裝髖關節的預防方法，這些在醫生角度是舊東西，但外界卻以為是新鮮事，變相以巧立名目的手段優化硬件，而人手等軟件卻沒有改善。他指，不久前回到曾經工作的醫院探朋友，觀察到該院的情況比30年前更惡劣，夜更只得2名護士當值，帆布床遍布走廊、廁所旁有病人等看病。