網民熱話：港女出醜日本？拆散福袋自組心頭好　

日本向來是港人購物勝地，但不時有人做出一些劣行而出醜。有網民在Facebook群組「大九州旅遊討論區（by非香港官方事務所及非天文台）」貼文，指昨晨（1日）抵達日本福岡一商店排隊買福袋時，聲稱目擊2名港女在未付款下，竟拆開多個福袋，合併自己喜愛的商品。事件引起網民關注，怒斥二人行為「影衰晒香港人」。



網民Connie Ma在貼文指，當時她抵達商店時仍未開門營業，但工作人員已經開始將人龍每2人排好，在場日本客人亦很守規矩排隊準備購物，到正式開門時，隊前2名女子率先拿起8至10個福袋，令輪候的日本人竊竊私語。她說：「由於每人没有限購，所以大家也無可奈何！」



可是，雖然她們拿着多個福袋，但沒有立即付款，而是把所有福袋拆開，再挑選袋內商品合併放在同一福袋內，當時有在場人士發現已出言阻止：「很多日本人說不可拆，又做手勢說不可。但二人充耳不聞，繼續興高采烈拆貨...最後，很多日本人向店員投訴，店員惟有再向她們說明不可拆開。二人竟然繼續笑面迎人，扮唔識聽。」最後Connie同行友人「睇唔過眼」，用廣東話向二人表示「Call 咗保安」，最終對方草草挑選兩個福袋付錢。從Connie上載的照片可見，店員亦表現得一臉無奈。



不少網民了解事件後，怒插二人行為「丟臉」，影衰香港人，「呢啲貪心嘅香港人，真係影衰晒其他鍾意旅行，鍾意日本嘅香港人」，「香港人依家個名同大陸人一樣咁臭，多謝呢班垃圾啦」。亦有人認為其行為如同搶劫，「黐線㗎？拆福袋再合併？咁同搶有乜分別呀？」「有冇搞錯！以往只見啲人是付款後，在商場外大家交換」。



網民有話說



Chim LS ：真係好羞家！破壞晒香港人嘅形象！



Joe Wong ：請留些尊嚴給守規矩的港人！但呢啲自私嘅港人一般都係厚顏到不得了！



Ringky Lam ：就係因為佢哋嘅行為，令到日本人都討厭香港人，依家多咗食店見到香港人都怕怕，唉.....



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