飛行服務隊設模擬訓練中心　耗資5億兩年後落成

政府飛行服務隊計劃在其位於機場的總部範圍內，以逾5億港元設置佔地630平方米的模擬飛行訓練中心，以及在其內裝設一部直升機模擬飛行訓練器，以提供高度逼真的直升機飛行環境，供部隊進行符合國際民航標準及切合行動需要的機師培訓。



擬設中心的位置是現時飛行服務隊總部內的一部分停車場。根據保安局、飛行服務隊及建築署提交立法會的文件指，預期項目可提升行動及培訓的安全水平、改善培訓及考核效率、增加可調派機師人手資源，加上現時部分訓練及考核需在行動用直升機上進行，引入模擬器後能騰出直升機、並節省訓練及考核耗用的燃料。



當局估計，擬建的中心建設費為1.121億港元，而購買模擬器估算費用初步約4億港元。項目2021/22及22/23年度經常開支料為每年200萬港元，2023/24年度起增至每年500萬港元。如獲撥款，當局計劃2020年第一季展開建造工程，期望2021年第四季完成，而採購模擬器的工作，部隊亦冀同季完成。



飛行服務隊2013年獲批21.8億餘港元更換7架直升機，7架H175新直升機2018/19年度分批付運香港、今年內全面投入服務。按民航處發牌及續牌規定，每名操作該新型直升機的機師，須每6個月進行模擬飛行訓練及通過考核，較以往12至18個月一次頻密，惟現時全球只有法國設H175直升機模擬器，要符合民航處牌照要求，部隊未來需大幅增加機師到海外進行模擬飛行訓練等培訓的時間，且部隊計劃擴大其機師編制，預計2021年中直升機機師人數會比15年中增加59%至62人，開設上述中心可大大改善機師的培訓條件及效率。