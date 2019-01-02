13月大智愷患心肌病無藥可醫　亟待換心續命

嬰孩呱呱落地，應是生命旅程的開始，但男嬰許智愷或許沒這般幸運。僅13個月大的智愷出生不久被診斷患有限制性心肌病，短短一個月病情急速惡化，一度心臟停頓要搶救，更禍不單行出現多器官嚴重衰竭，要用外置人工心吊命。瑪麗醫院今(2日)發出緊急呼籲，盼有心人捐出逝去親人的心臟，否則智愷難捱過難關。而智愷的哥哥已受同樣基因突變影響，在7個月大時病發離世。



瑪麗醫院兒童心臟科顧問醫生倫建成解釋，限制性心肌病只佔整體心肌病的2至5%，他行醫30多年來，只遇5至6宗個案，未計智愷，目前只有1名6歲的病童仍生還。該心肌病與擴張性心肌病不同，前者是心室的肌肉受基因突變影響變得纖維化，令心室不能舒張，血壓不足以泵血正常，血液積聚在心房或其他器官。



該病無藥根治，只能透過阿士匹靈等藥物控制供血情況。他估計智愷需要一個體重8至15公斤的嬰兒捐贈者，可惜過往香港未出現過這麼年輕的捐贈者捐心，主要因為發達社會同齡的BB死亡率極低，捐贈者也極少。外國不乏這些年幼的捐贈者，並有成功移植個案，故「任何可能性我們都要盡力試。」



智愷目前留醫瑪麗醫院，情況不樂觀。該院心胸外科部門主管區永谷表示，智愷出世時沒有症狀，病發前健康良好，一直由該院兒童心臟科定期跟進。去年7月發現智愷心臟開始衰竭，當時已要做定換心評估，直至12月，他突然發燒及呼吸困難，入住兒童深切治療部，X光片顯示其左肺萎陷，需要插喉，期間一度心臟停頓要搶救，心臟嚴重衰竭，要注射強心藥。



智愷入院翌日病況急轉直下，要安裝人工心肺機支援，亦需洗血維持腎功能，後期繼續出現多器官衰竭，包括肝、腎，要轉用外置人工雙心室輔助裝置代替心臟功能，隨時有腦出血風險。區指香港進行換心手術的病人年紀最小6歲，對於嬰兒來說，要找到合適體積的心臟極為困難，「因為香港BB的死亡率較低」，因此合適的捐贈者十分罕有，而智愷屬O型血，呼籲有心人捐出合適屍心，救救智愷。



媽媽許太憶述，知道智愷與哥哥同病相憐後，感到非常意外，因全家無人曾患心臟病。她指智愷是個精靈乖巧的BB，日常照顧時非常「合作」，亦很享受進食：「佢好似想表現自己食得好開心，而令我覺得開心同放心。」她最難忘兒子首次聽懂她說「Look at me(望向我)」，兩母子有心連心的感覺。她了解過往香港沒有如此年幼的成功換心個案，直言今次以家屬身份呼籲，是希望傳達這些垂危的個案不止智愷一個，還有其他病人，「我們出來呼籲，是希望告訴大家，人生應該仍然有希望。」