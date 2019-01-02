政Whats噏：王國興交棒小花　不連任東區區議員

新一屆區議會選舉將於今年底舉行，消息指，今年即將70歲嘅東區區議員王國興將不會角逐連任，預備交棒畀佢嘅「90後」徒弟李樂昕。有指李樂昕已經跟隨王國興做地區工作約3年，之前曾經係前立法會議員鄧家彪嘅助理，2015年曾經參加區議會選舉，選區係沙田新田圍，據知工聯會希望以師徒制方式交棒培養新人，以傳承工運發展。



另一方面，2020年將會舉行下屆立法會選舉，現任九龍東立法會議員黃國健亦將會退休，據知工聯會內部喺兩個多月前完成遴選，多名九龍東區議員競逐下，身兼觀塘區議員嘅勞工界立法會議員何啟明勝出，料下屆將代表工聯會出戰九龍東選舉，工聯會亦決定支持前立法會議員鄧家彪下屆出選新界東。有工聯會中人認為，咁早決定人選係好事，始終立法會直選都需時準備，早啲決定就可以早啲開始做嘢。



另一名現任勞工界立法會議員陸頌雄就仍未有着落，內部一直醞釀係咪容許勞工界議員連任一次，但有指勞工界嘅人選未必需要咁早決定，直至區議會選舉後才再有定案都未遲。



王國興回覆查詢時指，依家唔係合適講嘅時候，正式宣布嘅時候再詳細講。

