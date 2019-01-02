廉署控北京中原前財務顧問　涉騙移民申請人逾2千萬

廉政公署今日(2日)落案起訴北京中原前財務顧問，控告她涉嫌在一宗「資本投資者入境計劃」移居香港的申請中涉及欺詐，訛稱北京中原沒有投資服務，並轉介一對母子到其他公司投資，涉款逾2000萬港元。被告劉佳林(31歲)，北京中原瑞豐投資諮詢有限公司(北京中原)前財務顧問，被控一項欺詐罪名，將於明日(3日)被帶往東區裁判法院應訊。



劉佳林任案發時職北京中原財務顧問，一名內地人士及其母親於2012年6月委聘北京中原協助他們向入境事務處根據「資本投資者入境計劃」申請來港定居，而該計劃要求申請人在香港投資不少於1000萬港元在訂明投資資產，包括債券。



控罪指，被告涉嫌於同年8月26日至9月4日期間，向該申請人及其母虛假地表示中原集團在香港沒有提供投資服務，並意圖詐騙而誘使該申請人，將共2074萬港元轉帳至他們在另一間投資服務公司所持有的證券買賣帳戶。事實上，若該申請人知悉中原集團在香港亦有為該計劃申請人提供有關投資服務，他及其母親不會透過上述投資服務公司作出有關投資。



廉署早前接獲中原集團管理有限公司(中原集團)轉介的貪污投訴，遂展開調查，而北京中原是中原集團在內地的附屬機構。涉案的劉佳林自2012年8月起未曾訪港，昨日(1日)入境香港時，在落馬洲管制站被廉署人員拘捕。

