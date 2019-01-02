毓民特區：政府冷待土地小組報告　拓地建屋口惠實不至

土地供應專責小組(土地小組)公布土地大辯論最終報告，提出共8個覓地選項建議，包括極具爭議的發展粉嶺高爾夫球場及填海1000公頃的東大嶼都會。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》主持人黃毓民狠批政府冷待報告，認為當局在報告出爐前早已在施政報告中提出「明日大嶼」填海計劃，政府亦怕報告提出的收回粉嶺高球場恐得罪權貴。黃又炮轟政府不提供地方予土地小組召開記者會，態度小器，指當局口說房屋政策是重中之重，實際卻是口惠而實不至。



黃毓民指政府大鑼大鼓成立土地小組，又拋出所謂「土地大辯論」願景，惟小組向社會諮詢了5個月，最終提交的報告卻遭政府冷待，直斥政府十分離譜。黃分析箇中原因，首先是政府早已在報告出爐前提出填海1700公頃的「明日大嶼」計劃，但卻未有與土地小組溝通，任由土地小組研究填海1000公頃的東大嶼都會，反映當局早已下決定，不會接納土地小組的填海建議。



而土地小組提出局部收回粉嶺高爾夫球場及在馬料水填海，黃認為兩項建議都惹政府不悅，前者得罪權貴，後者則會得罪政治團體。至於土地小組要求政府在房屋政策上突破思維，踢爆政府多年來的政策思維不妥當，如同教訓政府，結果政府態度小器，竟然整個政府總部都未能提供一個有座位的地方舉行記者會發表報告，連累記者要坐在地下用紙筆記錄。



政府早年委任港大榮休教授周永新負責全民退休保障，最後周的報告提出三方供款方案，卻被時任政務司司長林鄭月娥批評為書生之見，而今次由特首林鄭委任的土地小組，小組主席黃遠輝早被外界視為周永新翻版，故黃遠輝已警告，政府不能忽視報告背後的民意，但黃毓民認為政府很可能會無視報告建議。黃毓民又指，香港人均本地生產總值已逾4萬美元，但在貧富懸殊嚴重下，有逾百萬人屬窮人要為「有瓦遮頭」煩惱，但政府多年來的房屋政策卻口惠而實不至，從政府今次冷待土地小組報告可見一斑。



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