無腸B扭轉厄運　浚恒爸勉勵智愷：信有奇迹

子女患上先天惡疾，父母一般會作最壞打算失去希望，但「扭腸BB」小浚恒爸爸就以過來人身份為智愷父母打氣︰「要相信有奇迹發生！」小浚恒因為腸壞死，全身只得9厘米大腸，醫生原打定輸數，原決定在他兩周大時「拔喉」，但小浚恒生命力頑強，爭氣地活了下來，目前已經一歲半了，元旦日更踏出人生第一步，開始學行。



小浚恒爸爸憶述當年醫生說兒子要「拔喉」時，他曾想過放棄：「真係決定咗要放棄，以為冇得救。」豈料，小浚恒「拔喉」後仍頑強生存，目前他已「肥嘟嘟」，比起其他同齡小朋友更加愛笑，十分精靈可愛，亦與其他小朋友生活無異，嘗試了第一次去旅行、第一次坐飛機，在剛過去的聖誕節更第一次回鄉下普寧探親過節。



「作為父母要心存盼望」，小浚恒爸爸指會為兒子嘗試不同的治療方法，例如台灣能為病人進行腸移植手術，雖然費用必然十分昂貴，但如有需要，定當盡力去試。他認為，人的生命力是無法估計，此刻可能發生最壞情況，但下一刻也許有奇迹發生，相信智愷亦有機會獲得一絲生機，呼籲港人支持器官捐贈。